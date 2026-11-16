الفريق الركن رشاد عبدالحميد إسماعيل يتسلم مھام حكومة ولاية كسلا خلفا للازرق

تسلم الفريق الركن رشاد عبد الحميد اسماعيل مهامه واليا على ولاية كسلا خلفا للوالي السابق اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق وذلك عقب مراسم التسليم والتسلم التي جرت بأمانة حكومة الولاية.

بحضور لجنة الامن والمدراء العالميين للوزارات والمدراء التنفيذيين للمحليات.

واكد الفريق رشاد السير قدما في طريق التنمية و النھوض بالبنية التحتية بالولاية إلى جانب العمل على تعزيز جھود الإستقرار و بناء السلام الإجتماعي.

وھنأ اللواء الركن معاش الصادق محمد الأزرق الوالي السابق الفريق الركن رشاد بمناسبة توليه مھام حكومة ولاية كسلا متمنيا له السداد والتوفيق في قيادة الولاية خلال المرحلة المقبلة مؤكدا ثقته في قدرته علي مواصلة مسيرة العمل وخدمة مواطني الولاية.

وعبر الفريق رشاد عن شكره وتقديره لحكومة ولاية كسلا بقيادة الوالي السابق على الجھود التي بذلوها خلال فترة توليه مھام الولاية و ما قدمه من عطاء في خدمة الولاية ومواطنيھا.

وجدد الفريق رشاد انه سيستمر على ذات النھج في مجال التنمية وربط النسيج الإجتماعي والعمل علي معالجة إشكالات الولاية والسير قدما في طريق التنمية والنھوض بالبنية التحتية بكافة أرجاء الولاية.