روسيا تعزي في وفاة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني وتستذكر إسهاماته الوطنية

أعربت سفارة روسيا الاتحادية لدى جمهورية السودان عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أسرة الميرغني وقيادات وقواعد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وأتباع الطريقة الختمية والشعب السوداني، في وفاة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني، رئيس الحزب ومرشد الطريقة الختمية.

وقالت السفارة، في برقية تعزية إلى مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، إنها تلقت نبأ الوفاة ببالغ الحزن والأسى، ووصفت الراحل بأنه «قامة وطنية سودانية بارزة ومرجعية دينية مرموقة».

وأشادت البرقية بإسهامات الفقيد في الحياة الوطنية والسياسية، ودوره في الدعوة إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق التوافق السياسي، فضلاً عن رؤيته الداعية إلى الانفتاح في علاقات السودان الخارجية.