رئيس مجلس السيادة يخاطب مؤتمر التغير المناخي في دورته الحادية والثلاثين بأنطاليا

أكد السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان التزام السودان ودعمه للمواقف والمبادئ المشتركة التي تعبر عنها المجموعة الأفريقية والمجموعة العربية، ومجموعة الـ77 والصين، والبلدان الأقل نمواً.

وتعهد سيادته لدى مخاطبته اليوم بمدينة أنطاليا التركية مؤتمر الأطراف Cop 31 حول التغير المناخي، الذي تنظمه الأمم المتحدة، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، تعهد بأهمية مواصلة العمل بروح التعاون والتضامن والإنصاف، مع احترام مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة والقدرات المختلفة، بما يراعي الظروف والأولويات الوطنية للدول النامية، ولا سيما الدول الأقل نمواً والدول المتأثرة بالنزاعات والأزمات.

وفيما يلي نص خطاب الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة فــى مؤتمـر تغير المناخ الحادي والثلاثون:

السيد رئيس مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين

السيد الأمين العام للأمم المتحدة

السيد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

أصحاب الفخامة والسمو والمعالي

السيدات والسادة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .

في البدء، أسمحوا لي السيد الرئيس باسم جمهورية السودان أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة بمناسبة توليكم رئاسة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين، متمنين لكم كل التوفيق والنجاح. وأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى حكومة الجمهورية التركية الصديقة، على ما تبذله من جهود في توفير الظروف الملائمة لإنجاح أعمال هذا المؤتمر، وتعزيز الحوار والتعاون بين الدول الأطراف.

السيدات والسادة:

تؤكد جمهورية السودان دعمها للمواقف والمبادئ المشتركة التي تعبر عنها المجموعة الأفريقية والمجموعة العربية، ومجموعة الـ77 والصين، وأقل البلدان نمواً.

كما يؤكد السودان أهمية مواصلة العمل بروح التعاون والتضامن والإنصاف، مع إحترام مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة والقدرات المختلفة، وبما يراعي الظروف والأولويات الوطنية للدول النامية، ولا سيما الدول الأقل نمواً والدول المتأثرة بالنزاعات والأزمات.

السيدات والسادة:

قدم السودان تقريره الوطني الثالث وتقرير التحديث كل سنتين في أبريل 2025ويجرى العمل على إعداد التقرير الوطنى الرابع وتقريره الأول للشفافية ، بما يعكس إستمرار السودان في الوفاء بإلتزاماته المتعلقة بالشفافية والإبلاغ المناخي، رغم الظروف والتحديات التي تواجه مؤسسات الدولة.

أصحاب الفخامة والمعالي

لقد ظل السودان، شأنه شأن العديد من الدول النامية والأفريقية، من أكثر الدول تعرضاً للآثار السلبية لتغير المناخ، في الوقت الذي تظل فيه مساهمته في الإنبعاثات العالمية محدودة.

وقد أصبحت آثار تغير المناخ أكثر وضوحاً في بلادنا من خلال تزايد مخاطر الجفاف والفيضانات، والتصحر وتدهور الأراضي، وشح المياه، وتراجع الإنتاج الزراعي والرعوي، وتهديد الأمن الغذائي وسبل كسب العيش.

وقد أدت الظروف الإستثنائية التي يمر بها السودان منذ عام 2023 وهي الحرب التي تشنها ضد شعبه وموارده مليشيا الدعم السريع التي تدعمها بعض دول الإقليم إلى مضاعفة هذه التحديات، وأثرت في البنية التحتية والخدمات والمؤسسات وقدرة المجتمعات على مواجهة المخاطر المناخية.

ومن هنا، فإن معالجة تغير المناخ في السودان لا يمكن فصلها عن السلام والأمن الغذائي والمائي والتنمية المستدامة وبناء القدرة على الصمود.

السيدات والسادة:

إن التكيف بالنسبة للسودان ليس خياراً، بل ضرورة وطنية ملحة ونحن بحاجة إلى تعزيز الإستثمارات في إدارة الموارد المائية، والزراعة القادرة على الصمود أمام تغير المناخ، والنظم الرعوية، وإستعادة الأراضي المتدهورة، ومكافحة التصحر، وحماية النظم البيئية والإنذار المبكر، وإدارة مخاطر الكوارث.

السيدات والسادة:

إن التمويل المناخي يجب ألا يبقى إلتزاماً معلناً ولا يرتبط بالسياسة بل يجب أن يتحول إلى موارد يمكن للدول النامية الوصول إليها بصورة عادلة وسريعة وميسرة وقابلة للتنب وبناء قدرات المؤسسات الوطنية حتى تتمكن الدول النامية، وخاصة الدول الأقل نمواً والمتأثرة بالنزاعات والأزمات، من الإستفادة الفعلية من آليات التمويل المناخي. كما ندعو الدول المتقدمة إلى مضاعفة التمويل الموجه للتكيف .

السيدات والسادة

يمتلك السودان إمكانات كبيرة في مجالات الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، وإدارة الأراضي والزراعة المستدامة، وإستعادة النظم البيئية، وإدارة المياه لهذا، فإن السودان يدعو شركاءه الدوليين إلى العمل معه من أجل تحويل إمكاناته وموارده وخططه إلى إستثمارات حقيقية ومشروعات قابلة للتوسع، وفرص عمل، وقدرة أكبر على الصمود.

ولنجعل من العمل المناخي أداة لتعزيز السلام والتنمية والأمن الغذائي والمائي والإستقرار، ومستقبلاً أكثر أمناً وعدالة للأجيال القادمة.