سياسية
مناوي: تضحيات الشهداء أمانة في أعناق الأحياء ولا تراجع عن الأمن والسلام
حيّا حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، القوات المسلحة والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية، لثباتهم في ميادين القتال دفاعاً عن وحدة السودان وكرامة شعبه وسلامة أراضيه.
وترحّم مناوي في منشور عبر صفحته على فيسبوك اليوم، على شهداء الوطن الأبرار الذين بذلوا أرواحهم فداءً للوطن، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
وأكد أن تضحيات الشهداء ستظل أمانة في أعناق الأحياء، وأن تطلعات أهل السودان إلى الأمن والسلام واستعادة الاستقرار لا تقبل التراجع.
سونا