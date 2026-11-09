مناوي: تضحيات الشهداء أمانة في أعناق الأحياء ولا تراجع عن الأمن والسلام

حيّا حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، القوات المسلحة والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية، لثباتهم في ميادين القتال دفاعاً عن وحدة السودان وكرامة شعبه وسلامة أراضيه.

​وترحّم مناوي في منشور عبر صفحته على فيسبوك اليوم، على شهداء الوطن الأبرار الذين بذلوا أرواحهم فداءً للوطن، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.