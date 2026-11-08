سياسية
18 بصاً تقل 882 عائداً من مصر والهجرة الدولية تبدي استعدادها لدعم برنامج العودة الطوعية
كشف المهندس محمد وداعة، رئيس لجنة العودة الطوعية المجانية، عن إبداء منظمة الهجرة الدولية استعدادها للدخول في برنامج العودة الطوعية.
وأكد وداعة في تصريحات صحفية اليوم من منطقة مغادرة البصات بالمطبعة، جاهزية اللجنة لزيادة عدد البصات لمواكبة الإقبال الكبير للسودانيين الراغبين في العودة من مصر.
وأشار إلى حرص الجهات الممولة المتمثلة في حكومة الأمل وعدد من رجال الأعمال والخيرين على مواصلة تنفيذ برنامج العودة.
وحول العالقين في ليبيا، أوضح أن عمليات تفويجهم مستمرة عبر مصر إلى السودان.
وقال إن اللجنة سيرت اليوم 18 بصاً تقل 882 سودانياً، وأن العمل يتم عبر التسجيل بالرابط الإلكتروني الخاص بالعودة.
وجدد دعوته للمسافرين بالالتزام بتوجيهات اللجنة بشأن الأمتعة المسموح بها تفادياً للمعوقات الناتجة عن تكدسها.
سونا