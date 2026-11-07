البحر الأحمر تدشن معدات جديدة لمحطات FM الإذاعية ببورتسودان وعقيق وحلايب

دشنت هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر المعدات الجديدة لمحطات FM الإذاعية ، وذلك في إطار خطة الهيئة لتوسيع دائرة البث الإذاعي وتغطية كافة أرجاء الولاية، وبدعم من حكومة ولاية البحر الأحمر وهيئة الموانئ البحرية.

وأكد والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور التزام حكومة الولاية بمواصلة دعمها الكامل للهيئة الولائية للإذاعة والتلفزيون، مشيداً بالدور الوطني والإعلامي الذي تضطلع به الهيئة.

وقال الوالي خلال مخاطبته حفل التدشين إن الهيئة ظلت تؤدي رسالتها بكفاءة عالية، لا سيما خلال الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد منذ عام 2023م، واستضافتها لمقر تلفزيون السودان القومي ليبث أعماله من مدينة بورتسودان.

وأشاد الوالي بالجهود الكبيرة التي قادها مدير الهيئة الأستاذ أحمد محمد طاهر “جلاكسي” برفقة العاملين من مذيعين ومعدين وإداريين وعمال، والذين أسهموا في إحداث طفرة إعلامية ملموسة جعلت الهيئة في مقدمة الهيئات الولائية بالسودان.

كما ثمن الشراكة الناجحة والدعم المقدم من هيئة الموانئ البحرية وكافة الجهات والمؤسسات التي أسهمت في توفير أجهزة البث الجديدة، مشدداً على أهمية الإذاعة ورسالتها السامية التي تظل حاضرة ولها جمهورها الخاص رغم التطور التقني للفضائيات، ووعد بتحقيق طفرات إعلامية أكبر خلال المرحلة المقبلة لتغطية كافة أرجاء الولاية.

من جانبه قال مدير عام هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر الأستاذ أحمد محمد طاهر إن الدعم الكبير الذي أولاه الوالي لقطاعي الإذاعة والتلفزيون أسهم بشكل مباشر في تذليل العقبات وتوفير الاحتياجات التقنية والمعدات اللازمة، مما مكن القناة والمنصة الإذاعية من استعادة حضورها القوي.

وأوضح أن التجهيزات الحديثة شملت توفير جهاز إرسال خاص بمحطة FM محلية بورتسودان، إلى جانب التنسيق مع هيئة الموانئ البحرية لتوفير جهازي إرسال إضافيين غطيا محطة عقيق بأقصى جنوب الولاية وحلايب بأقصى شمالها، لضمان وصول الصوت الوطني والإذاعي إلى المواطنين في المناطق الحدودية.

وأشار إلى أن الجهود تتواصل لتوفير محطات إضافية تغطي بقية محليات الولاية تشمل هيا، درديب، سنكات، سواكن، جبيت المعادن، والقنب والاوليب وذلك استكمالاً لرسالة الهيئة الإعلامية والتنموية، .

وأكدت الاستاذة/مني عبد الله مدير قطاع التوجيه في كلمتها أن الإذاعة تظل الجهاز الذي يعول عليه كثيراً في تصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي المجتمعي وتنمية وتوعية المواطن، ويبرز هنا الدور المحوري لـ “راديو المجتمع” في مخاطبة أهل الولاية في أطرافها المترامية باللهجات المحلية.

من جهته أكد ممثل مدير عام هيئة الموانئ البحرية الأستاذ دبلوب وقوف الهيئة ودعمها الكامل لكافة المشروعات التنموية والمبادرات المجتمعية التي تقودها حكومة الولاية،