طواريء ولاية الخرطوم تمنع المركبات غير المرخصة من التزود بالوقود

وجه اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة برئاسة والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة في اجتماعه الاربعاء باجراء مراجعة وتقييم شامل لضوابط صرف الوقود ومعالجة الخلل في تنفيذ الضوابط مع التشدد في منع اي مركبة غير مرخصة من التزود بالوقود . وعلي السلطات المختصة تنفيذ هذا الأمر بما فيها الركشات والمواتر التكاتك.

وتجيء هذه الموجهات بعد بروز بعض الظواهر السالبة حول محطات الوقود.

كما أشاد الإجتماع بمبادرة القوات النظامية وغرف النقل وعامة الخيرين بترحيل الطلاب والمواطنين.

وناشد الاجتماع الاستمرار في المبادرة وتوسعتها حتي تنجلي هذه الازمة.

وفيما يلي قطاع المياه أكد تقرير هيئة المياه استقرار امدادات المياه بعد تأمين الطاقة الكهربائية بل هنالك فائض في الفترات المسائية مع ذلك وجه الاجتماع الهيئة بالتدخل العاجل لأي بلاغات تتعلق بالمياه.

وفي السياق اطمأن الإجتماع علي انسياب الدقيق والغاز للمخابز وهناك توفر في الخبز.

وتناول الاجتماع موضوع الطاقات البديلة في ظل الظروف الراهنة وأمن علي أهمية المضي قدما في هذا الاتجاه وتقديم مشاريع يتم الشروع في تنفيذها. ووقف الاجتماع على أعمال التأهيل بمستشفي جبرة للطوارئ.