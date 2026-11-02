لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني تبحث مع قيادات إعلامية لعكس رسالة الحوار

عقدت لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، الأحد، لقاءً موسعاً ضم عدداً من قيادات الإعلام .

وناقش الاجتماع القضايا السياسية الراهنة، إلى جانب التفاصيل الفنية المتعلقة بدور الإعلام في عكس رسالة اللجنة عبر مختلف المنصات، شمل ذلك القنوات الفضائية والإذاعات وغيرها.

وأعرب المجتمعون عن دعمهم التام للجنة، باعتبارها تضطلع برسالة بالغة الأهمية للشعب السوداني والقوى السياسية، مؤكدين ضرورة أن يكون الحوار “سودانياً – سودانياً”، وأن يكون خالصاً للمواطن السوداني، ومقّراً داخل البلاد حتى لا تتأثر بالأجندات الخارجية.

وأشاروا إلى خطورة الأجندات السياسية والمصالح الخاصة التي ترافق عادةً أي عملية تفاوض عبر الرعاة أو الوسطاء، مما يحتم أن يخلو الحوار من أي تأثيرات خارجية. كما تم التأكيد على أن تكون إدارة اللجان التحضيرية والتسيرية ومخرجات الحوار سودانية خالصة؛ بما يضمن تحقيق مصلحة الشعب السوداني العليا.