السودان يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لإعادة تأهيل التراث والمتاحف التي نهبتها وخربتها مليشيا الدعم السريع

شارك السيد الوزير المفوض عمر محجوب أوشيك، ممثلاً لسفارة جمهورية السودان في برلين، في افتتاح معرض الموقع الأثري (التوينة) بمتحف غوستاف لوبكه بمدينة هام الألمانية، بحضور عمدة المدينة وعدد من المسؤولين والأكاديميين والباحثين والمهتمين بالآثار والتراث الثقافي.

وأكد الوزير المفوض، في كلمة خلال الافتتاح، أهمية المعرض في التعريف بالإرث الحضاري السوداني، مشيداً بجهود المؤسسات الألمانية والأكاديمية التي أسهمت في تنظيم البرنامج، باعتباره نموذجاً للتعاون الثقافي والعلمي بين البلدين، داعياً إلى توسيع الشراكات في مجالات البحث الأثري وتبادل الخبرات وتأهيل الباحثين.

وسلط الضوء على ما يتعرض له التراث الثقافي السوداني من انتهاكات جسيمة جراء اعتداءات مليشيا الدعم السريع الإرهابية، بما في ذلك نهب المتحف القومي وتخريب المواقع الأثرية ودار الوثائق القومية والمكتبات والمباني التاريخية، محذراً من أن هذه الاعتداءات لا تستهدف تاريخ السودان وهويته فحسب، بل تمثل خسارة للتراث الإنساني المشترك.