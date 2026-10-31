وزير الصحة لسونا: استعدنا 65% من سلسلة الإمداد الدوائي والتوسع في مراكز قسطرة القلب يتجاوز معدلات ما قبل الحرب

كشف وزير الصحة البروفيسور هيثم محمد إبراهيم عن نجاح الوزارة في استعادة أكثر من 65% من كفاءة سلسلة الإمداد الدوائي وسلسلة التبريد، مؤكداً ارتفاع نسبة وفرة الأدوية الأساسية في البلاد إلى أكثر من 70%، بعد الصدمة الأولى التي شهدت خروج 26 مصنعاً دوائياً عن الخدمة وفقدان مخزونات دوائية فاقت قيمتها 300 مليون دولار شملت مخازن كبرى بالجزيرة والشمالية جراء حرب المليشيا وداعميها على الشعب السوداني واستهداف مقدراته.

​وأوضح الوزير في حوار خاص مع وكالة السودان للأنباء (سونا) أن الخدمات الطبية التخصصية شهدت توسعاً لا مركزياً لافتاً، مقارنة بوضعها قبل أبريل 2023؛ حيث جرى نقل خدمات قسطرة القلب وجراحات الأوعية وزراعة الكلى إلى الولايات بعد أن كانت محصورة في مراكز محدودة بالعاصمة الخرطوم والجزيرة، مشيراً إلى تشغيل خدمات تخصصية جديدة في الولايات الشمالية وكسلا ومدن الشرق.

وأبان ان القطاع الخاص سجل مشتريات دوائية تجاوزت 400 مليون دولار لتأمين السوق، عازياً ارتفاع أسعار الأدوية إلى الاستيراد الكامل بعملة حرة وتأثرها بحركة سعر الصرف. وأكد أن الوزارة توظف حلين استراتيجيين لمعالجة الأزمة؛ تتمثل الأولى في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي للتصنيع المحلي من 25% إلى 60-70%، بينما يرتكز الحل الثاني على الاستعادة العاجلة لمظلة التأمين الصحي لحماية الشرائح الضعيفة وتوفير العلاج بأسعار ميسرة.