جامعة الفاشر تعلن عن وظائف مساعدي تدريس وتفتح باب التقديم من عطبرة

أعلنت أمانة الشؤون العلمية بجامعة الفاشر عن فتح باب التقديم لشغل وظائف مساعدي تدريس لحملة البكالوريوس في 17 كلية، عبر مكتبها المؤقت بمدينة عطبرة، اعتباراً من الاثنين الماضي 27 أكتوبر 2026 وحتى العاشر من نوفمبر المقبل.

وأوضح أمين الشؤون العلمية بالجامعة البروفيسور حافظ محمد إبراهيم عبد الله (لسونا) اليوم، أن التقديم مفتوح بكليات الطب، وطب الأسنان، والشريعة والقانون، والصيدلة، والطب البيطري، وعلوم المختبرات الطبية، والعلوم الصحية والتطبيقية، وعلوم الحاسوب وتقانة المعلومات، والاقتصاد والدراسات الاجتماعية، والآداب (الدراسات الإسلامية)، والتربية (الدراسات الإسلامية)، والتربية أساس (رياض الأطفال والتربية البدنية)، والعلوم الرياضية (الإحصاء)، والهندسة (مدنية وكهرباء)، وعلوم البيئة والموارد الطبيعية، والعلوم الإدارية.

وحددت الأمانة شروط التقديم في الحصول على درجة البكالوريوس بتقدير جيد جداً كحد أدنى في ذات التخصص، وألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عاماً، مع إرفاق السيرة الذاتية والشهادات موثقة وإثبات الشخصية.