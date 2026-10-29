رئيس الوزراء يلتقي وفد قوة شرق إفريقيا الإحتياطية

التقى السيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس اليوم وفد قوة شرق افريقيا الإحتياطية (إيساف) برئاسة مدير القوة العميد رونالد رويفانغا برفقة عدد من أعضاء مجلس كبار إيساف، وذلك بحضور وزير الدفاع الفريق حسن داؤود كبرون.

وأوضح مدير قوة شرق افريقيا الاحتياطية في تصريح صحفي أن اللقاء بحث الترتيبات اللازمة لتولي السودان رئاسة مكتب أجهزة السياسات بإيساف للعام القادم، مبيناً أن هذا المكتب يُعد واحداً من الأجهزة الثلاث التي تدير القوة الإحتياطية لشرق إفريقياً، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار في اجتماع أجهزة السياسات الأخير في كمبالا، معرباً عن شكره وتقديره لموافقة الحكومة السودانية على تولي المنصب.

وأوضح أن تقييمهم للوضع الأمني بالبلاد أكد قدرة الحكومة السودانية على تولي رئاسة المكتب، مبيناً أن هذه الخطوة تأتي في إطار التضامن مع السودان باعتباره من الدول الأعضاء التي شاركت بفعالية في تطوير المؤسسة منذ نشأتها.