ماكسيم اوريشكن: نسعى للتعاون لا الهيمنة على افريقيا

انطلقت في العاصمة الروسية موسكو اعمال القمة الروسية الافريقية في دورتها الثالثة.

واستعرض ماكسيم اوريشكن نائب مدير رئاسة روسيا الاتحادية في لقائه مع الصحفيين الافارقة على هامش الملتقى الاعلامي، مشروع منصة التنمية السيادية حيث طرح تصورات روسيا للتعاون الاقتصادي مع الدول الافريقية.

وكشف عن اختلاف منهج روسيا مع الشركاء الاجانب عن غيرها اذ تقوم على احترام السيادة والتعاون وتمليك الشركاء القدرات اللازمة واتباع نهج شامل ومتكامل دون هيمنة كما تفعل الدول الغربية.

وبشأن قضايا الامن الغذائي قال اوريشكن ان روسيا تعطي أهمية للشراكة في مجال الزراعة وصيد الاسماك وتعزيز الدعم في مجال الاسمدة لزيادة الانتاج وتحسين معدلات الامن الغذائي.

واكد ان القارة الافريقية تستورد من روسيا منتجات مبلغ يتجاوز 40 مليون دولار ، موضحا ان بلاده ترغب في استيراد كثير مما تنتجه افريقيا خاصة الفواكه والمكسرات.