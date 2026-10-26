رئيس مجلس السيادة يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري اليوم الأمين العام لجامعة الدول العربية د. نبيل فهمي، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير محي الدين سالم، والقائم بأعمال سفارة السودان لدى جمهورية مصر العربية السفير عمر الفاروق.

وقال د. نبيل فهمي في تصريح صحفي إن السودان يمثل أهمية خاصة في الوطن العربي مشيراً إلى أدواره المشهودة في دعم ونصرة القضايا العربية مؤكداً التزام الجامعة العربية بدعم سيادة السودان ووحدة أراضيه ومساندة مؤسساته الوطنية.

مبيناً أن زيارته للسودان تأتي في إطار اهتمام العالم العربي بالقضية السودانية وضرورة معالجتها مؤكداً التزام الجامعة بحماية مصالح السودان في سياق ما اتخذته المجالس الوزارية العربية من قرارات، على المستوى الوزاري وعلى مستوى القمة، والهادفة في مجملها لتحقيق السلام والاستقرار في السودان ودعم عمليات إعادة الإعمار.