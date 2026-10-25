سفارة السودان بلندن تعقد أولى جلسات المنتدى الإعلامي بالتزامن مع ذكرى مجزرة الفاشر

عقدت سفارة السودان بلندن أولى جلسات المنتدى الإعلامي الشهري مساء الخميس 23 أكتوبر بحضور كبير من الإعلاميين والباحثين والخبراء والدبلوماسيين.

وقدم رئيس البعثة السفير بابكر الصديق محمد الأمين تنويراً حول آخر التطورات في السودان، مجدداً التذكير بأن ما يشهده السودان ليس حرباً أهلية أو صراعاً على السلطة، وإنما عدوان خارجي يهدف للهيمنة على البلاد ونهب مواردها والتحكم في موقعها الجيواستراتيجي بالغ الأهمية.

وأشار إلى أن المنتدى ينعقد قبيل أيام من الذكرى الأولى لاحتلال المليشيا لمدينة الفاشر بعد حصار استمر 18 شهراً، وقال إن اجتياح المليشيا للفاشر وما ارتكبته من فظائع غير مسبوقة يمثل أحد عواقب تساهل المجتمع الدولي مع المليشيا الإرهابية وراعيتها الإقليمية.

وأوضح السفير استعداد الحكومة للانخراط الإيجابي مع أي جهد يسعى لتحقيق السلام المستدام والعادل، كما أوضح رئيس مجلس السيادة في مقاله بمجلة فورين أفيرز ورسالته الأخيرة للرئيس الأمريكي، وعلى نحو ما فصلته مبادرة السلام السودانية التي قدمها رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الأمن في ديسمبر الماضي.

وشرح متطلبات الوصول لهدنة إنسانية، وأهمها خروج المليشيا من الأعيان المدنية وفقاً لما تضمنه إعلان جدة، وعدم السماح للمليشيا باستخدام المواطنين في المناطق التي تحتلها كرهائن، فيما شارك أعضاء البعثة في التنوير بشرح الانتصارات الأخيرة للقوات المسلحة ومبادرة الحوار السوداني – السوداني.

وشهد المنتدى مشاركة فعالة وحواراً حياً حول ما يتوقع من المجتمع الدولي لدعم جهود إنهاء الحرب المفروضة على السودان بما يحفظ سيادته ووحدته ويسترد للسودانيين حقوقهم.