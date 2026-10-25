وزير الشباب والرياضة يشرف فعالية أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي بالقاهرة

شارك البروفيسور أحمد آدم أحمد، وزير الشباب والرياضة ، في فعالية أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي، التي نظمتها المستشارية الطبية بسفارة جمهورية السودان بالقاهرة، بالتعاون مع الاتحاد العربي للعمل التطوعي والمؤسسة التعاونية الوطنية وجامعة الأحفاد للبنات، ببيت السودان بالقاهرة.

وافتُتحت الفعالية بكلمة المستشار الطبي، التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة آلاء، ممثلة المستشارية الطبية، بحضور نحو 150 سيدة، حيث تضمن البرنامج ندوة توعوية تناولت أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وطرق الفحص الذاتي ودورهما في تعزيز فرص اكتشاف المرض في مراحله الأولى.

وشهدت الفعالية حضور الأستاذة ليلى سالم، عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية، والدكتور هشام صلاح الدين أحمد الريدة، نائب رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي، والمقدم مهندس خالد يوسف، ممثل المؤسسة التعاونية الوطنية، والدكتور وائل رضا، المستشار الإعلامي للاتحاد العربي للعمل التطوعي.