قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية يشيد بجهود وزارة التعليم العالي في استئناف الدارسة واستقرار الجامعات بالبلاد

أكد قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية بمجلس الوزراء في اجتماعه الخميس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. أحمد مضوي موسى على إغلاق المراكز التعليمية بالخارج لما لها من تهديد لسمعة واعتماد التعليم العالي وللتكاليف الباهظة التي تدفعها أسر الطلاب للدراسة والاستضافة بالخارج.

وأجاز القطاع تقريراً حول موقف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي للعام الحالي، مشيداً بالجهود المبذولة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في استئناف الدراسة ودعم استقرار الجامعات بالبلاد.

وأكد الإجتماع على ضرورة التوسع في تطبيق التعليم الإلكتروني والاستفادة من التقنيات الرقمية في دعم العملية التعليمية مع تعزيز البنية التحتية والأنظمة الإلكترونية اللازمة فضلاً عن مراعاة المواعين التدريبية المتاحة عند تحديد أعداد القبول بالجامعات.