عثمان ميرغني: نتوقع تسارع خطوات الحوار السوداني – السوداني

توقع الناطق الرسمي باسم لجنة تهيئة الحوار “السوداني – السوداني”، المهندس عثمان ميرغني، تسارع خطوات الحوار خلال المرحلة المقبلة، عقب لقاء وصفه بالمثمر مع رئيس تحالف الكتلة الديمقراطية ونائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، جعفر الصادق محمد عثمان الميرغني، وعدد من قيادات الكتلة، بجنينة مولانا السيد علي الميرغني بالخرطوم وسط.

​وقال عثمان ميرغني إن اللقاء أتاح تبادل المعلومات والخبرات التي من شأنها المساعدة في تهيئة الحوار وتسريع الإجراءات المطلوبة للوصول إلى مرحلته، مشيراً إلى أن قيادات الكتلة الديمقراطية قدمت تجارب ورؤى وصفها بالثرية، ستصبح جزءاً من جدول أعمال اللجنة.

​وأوضح أن انعقاد اللقاء في مكان ذي رمزية تاريخية يحمل دلالات تتصل بعودة القضايا الوطنية والأجندة السودانية إلى داخل البلاد، معتبراً أن استعادة الحوار إلى أرض الوطن تمثل أحد الأهداف الأساسية التي تعمل اللجنة على تحقيقها.

​وأضاف أن الاجتماع تناول عدداً من القضايا المرتبطة بتهيئة الحوار، وشهد تبادلاً للرؤى بشأن الخطوات اللازمة للمضي قدماً نحو حوار يعالج القضايا العالقة في تاريخ السودان، ويمهد لاستعادة استقرار الدولة ووضعها الطبيعي.

​وأعرب الناطق الرسمي عن أمله في أن تسهم الروح التي سادت اللقاء في تسريع خطوات الحوار السوداني – السوداني، وصولاً إلى نتائج تلبي تطلعات الشعب السوداني، الذي قال إنه بات ينتظر نتائج الحوار أكثر من انتظاره لمرحلة التهيئة.