اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعقد اجتماعها الدوري

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاثنين، اجتماعها الدوري برئاسة رئيس قطاع قانونى علي خضر علي، وكيل وزارة العدل – رئيس اللجنة الوطنية، وبحضور السيد النائب الاول لمحافظ بنك السودان المركزي السيد معتصم عبدالله الفكي الرئيس المناوب للجنة الوطنية ، وبمشاركة ممثلي كافة الجهات الوطنية ذات الصلة.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع كفاءة التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة.

واستعرض الاجتماع تقارير أداء وحدة المعلومات المالية منذ بداية العام وحتى أكتوبر الجاري.

وفي ذات السياق وقف الإجتماع على الإجراءات المتعلقة بتحديث القرارات الوطنية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ، بما يواكب المستجدات والمتطلبات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله.

كما تناول الاجتماع أهمية تعزيز الربط الشبكي والتقني بين الجهات الوطنية ، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات وتبادلها وفقاً للأطر القانونية المنظمة، ويدعم كفاءة العمل والتنسيق المؤسسي في مجال المكافحة.

وأكد الاجتماع أهمية مواصلة تعزيز التعاون الوطني والدولي، وتطوير آليات تبادل المعلومات مع الجهات المختصة على المستوى الوطني والوحدات والجهات النظيرة إقليمياً ودولياً، بما يعزز فاعلية المنظومة الوطنية.