وزير الطاقة والنفط يبحث المعالجات العاجلة لأضرار استهداف محطة المرخيات وانقطاع الكهرباء

بحث وزير الطاقة والنفط، المهندس مستشار المعتصم إبراهيم أحمد، مع قيادات الكهرباء بالبلاد، التداعيات الفنية لاستهداف محطة المرخيات التحويلية بطائرات مسيرة صباح اليوم، وما أسفر عنه الهجوم من أضرار بالغة أدت إلى خروج المحطة عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من ولاية الخرطوم وولاية نهر النيل وعدد من الولايات الأخرى.

واستعرض الاجتماع الأضرار التي لحقت بمحطات الحواتة والجنيد ومشكور والفاو، وانعكاساتها على استقرار الإمداد الكهربائي بالشبكة القومية، إلى جانب بحث المعالجات العاجلة اللازمة لإصلاح الأعطال وتسريع إعادة الخدمة.

وأكد المدير العام لشركة كهرباء السودان القابضة، المهندس مستشار عبدالله أحمد محمد، أن الفرق الهندسية والفنية تعمل على تقييم الأضرار وحصرها بمحطة المرخيات، تمهيداً للشروع الفوري في أعمال الإصلاح والمعالجة، مشيراً إلى مضاعفة الجهود الميدانية لتسريع وتيرة العمل وإعادة التيار الكهربائي إلى وضعه الطبيعي في أسرع وقت ممكن.