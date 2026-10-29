جراهام عبدالقادر: المليشيا كثفت استهداف الأعيان المدنية بالمسيرات لتعطيل عودة المواطنين

أكد وكيل وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة الدكتور جرهام عبد القادر أن المليشيا الإرهابية كثفت مؤخراً استهدافها للأعيان المدنية لقهر المواطنين وتعطيل عودتهم إلى مناطقهم وممارسة حياتهم الطبيعية، مبيناً أن المسيرات التي استهدفت المنشآت الحيوية والبنية التحتية في عدد من ولايات السودان انطلقت من الأراضي الإثيوبية.

وأشار خلال مؤتمر صحفي مشترك نظمته وكالة السودان للأنباء الاربعاء ضمن المنبر التنويري رقم (67)، إلى أن هجمات المليشيا طالت منشآت مدنية شملت المستشفيات والمساجد والأحياء السكنية، فضلاً عن محطات الكهرباء والبنية التحتية في ولايات النيل الأبيض والجزيرة وسنار والبحر الأحمر والنيل الأزرق والخرطوم، مبيناً أن هذه المنشآت تقدم خدمات أساسية للمواطنين وتسهم في دعم الأنشطة الزراعية والحياة اليومية.

وأوضح أن استهداف المرافق الحيوية يمثل أحد الأسباب الرئيسية التي تعيق عودة المواطنين إلى منازلهم ومدنهم، لافتاً إلى أن هذه الهجمات تستدعي توضيح الحقائق للرأي العام السوداني والمجتمع الدولي، وكشف حجم الاستهداف الذي يتعرض له السودان والأضرار الناجمة عنه.