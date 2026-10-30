نص خطاب السودان في دورة الانعقاد الثالثة للقمة الروسية الأفريقية

أكد السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان أن انعقاد القمة الروسية الافريقية بموسكو يعكس التطور المضطرد للعلاقات الروسية – الأفريقية والالتزام التام بمخرجات القمتين السابقتين، والاجتماعات الوزارية وخطة العمل المشتركة.

وأعرب رئيس مجلس السيادة في كلمته الخميس أمام القمة الروسية الأفريقية المنعقدة بموسكو، عن تهانيه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمشاركين من الرؤساء ورؤساء الحكومات على نجاح اجتماعات القمة والتي عززت من علاقات الشراكة بين روسيا وإفريقيا.

وفيما يلي نص

خطاب الفريق أول ركن / عبد الفتاح البرهـان عبد الرحمن البرهان رئيس مجلس الســيـادة

في القمة الروسية ـــ الأفريقية الثالثة ​

روسيا الاتحادية ـــ موسكو

28 ـــ 29 أكتوبـــر 2026م

فخامة الرئيس / فلاديمير بوتن ـــ رئيس روسيا الاتحادية .

فخامة الرئيس / ايفارست ندايشيمي ــ رئيس جمهورية بوروندي ـــ رئيس الدورة ​​​​ الحالية للاتحاد الأفريقي .

أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات

السادة رؤساء الوفود والمنظمات الدولية

الحضور الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يطيب لي ، في مستهل حديثي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لروسيا الاتحادية ، قيادة وشعباً، على الدعوة الكريمة وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال كما يشرفني أن أتقدم بالتهنئة الخالصة لفخامة الرئيس فلاديمير بوتن، والحكومة الروسية بنجاح انعقاد الدورة الثالثة للقمة الروسية ــ الأفريقية بموسكو .

السيدات والسادة

يؤكد انعقاد هذه القمة التطور المضطرد للعلاقات الروسية ــ الأفريقية ، وتأتي تعزيزاً لمخرجات القمتين السابقتين، والاجتماعات الوزارية وخطة العمل المشتركة.

كلنا ثقة من أن مخرجات هذه القمة ستكون داعمة لأسس العدالة والتنمية المتوازنة، خاصة وأنها تستند على أسس راسخة تقوم على مبادئ السيادة المتساوية بين الدول، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وبناء العلاقات في ظل ما يشهده العالم من تقلبات وإستقطابات حادة، مما يجعلنا نؤمن ونعمل لإدراك عالم متعدد الأقطاب .

أصحاب الفخامة والمعالي

الحضور الكريم

نحتفل هذا العام بذكرى مرور سبعين عاماً على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين السودان وروسيا تلك العلاقات التي تشهد نمواً وتطوراً في كافة المجالات وإنتظاماً في إنعقاد آليات العمل الدبلوماسي المشتركة مما أسهم في علاقات قوية ومتينة نعمل لتطويرها لعلاقات شراكة إستراتيجية.

أنتهز هذه السانحة لأثمن المواقف الروسية القوية الداعمة للسودان، خاصة منذ إندلاع الحرب في العام 2023م، لا سيما موقفها الثابت الداعم لسيادة السودان وسلامة أراضيه ضد التدخلات الخارجية، والمؤازرة والتنسيق والسند الذي نجده من روسيا في كافة المحافل الدولية .

السيدات والسادة

يمر السودان بتحديات جسام من جراء حرب العدوان المفروضة عليه من قبل المليشيا المتمردة الإرهابية والتي تجد الدعم السياسي واللوجستي من قوى إقليمية ودولية.

الحضور الكريم

إن حكومة السودان تنشد السلام وتسعى نحو الإستقرار على نحو يحفظ هيبته وكرامته ويصون وحدته ويحقق تطلعات شعبه، لا بد للسلام أن يكون سودانياً خالصاً دون إملاءات أو تدخلات خارجية كما ونعمل للتهيئة للإنتقال المدني الديمقراطي عبر حوار سوداني سوداني لوضع الأسس المستدامة للإستقرار السياسي في السودان من خلال فترة إنتقالية تعقبها إنتخابات حرة نزيهه بمراقبة إقليمية ودولية.

أصحاب الفخامة والمعالي

الحضور الكريم

أتقدم في ختام كلمتي بالتهئنة على نجاح إنعقاد القمة ومخرجاتها، والتي بالتأكيد ستسهم في إبتدار شراكات بنًّاءة ومستدامة ومرتكزة على مبادئ راسخة لتطوير علاقات الشراكة الروسية ــــ الأفريقية، متمنياً لشعوبنا الأمن والسلام والإستقرار والإزدهار .

شكراً على حسن إستماعكم ،،،