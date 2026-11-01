مصر تدين تصاعد هجمات المليشيا بالمسيرات ضد المنشآت المدنية والحيوية في السودان

أعلنت جمهورية مصر العربية ادانتها تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة ضد المنشآت المدنية والحيوية في السودان، وما تسفر عنه من سقوط ضحايا بين المدنيين واستهداف للبنية التحتية، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتؤكد رفضها الكامل لكافة أشكال العنف التي تستهدف الأبرياء، مشددة على ضرورة الالتزام بحماية المدنيين وتجنب تعريضهم لمخاطر العمليات العسكرية.

وتجدد مصر التأكيد على موقفها الثابت الداعي لاهمية وقف تدفق السلاح عبر الدول المجاورة للسودان لميليشيا الدعم السريع. وتكرر دعمها الكامل لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الوطنية، وأهمية احترام دول الجوار لسيادة السودان وأمنه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وتدعو إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السوداني الشقيق وتلبي تطلعاته في الأمن والاستقرار.

سونا