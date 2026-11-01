وزير الخارجية السوداني: روسيا هي الشريك الرئيسي لبلادنا في القطاع الدفاعي

أعلن وزير الخارجية السوداني، محيي الدين سالم، أن روسيا كانت ولا تزال الشريك الرئيسي للسودان في المجالات العسكرية التقنية والدفاعية، مشددًا على أن التعاون بين البلدين مستمر.

وأوضح سالم في مقابلة مع “سبوتنيك”: “روسيا كانت ولا تزال شريكنا الرئيسي في المجالات العسكرية التقنية والدفاعية. والتعاون في هذه المجالات مستمر. كما أننا مهتمون أيضًا بتطوير مسارات أخرى للتعاون المشترك”.

وأشار الوزير السوداني إلى أن بلاده مهتمة بالتكنولوجيا الروسية والمشاريع المشتركة والاستثمارات، بما في ذلك في مجالات الزراعة والطاقة والتعدين والرعاية الصحية والتعليم.

كما أكد سالم أن السودان وروسيا يحتفلان خلال عام 2026 بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، لافتًا إلى أن الخرطوم تتطلع إلى مشاركة موسكو الفعالة في إعادة إعمار البلاد بعد انتهاء النزاع المسلح المستمر منذ نحو 4 سنوات.

وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، يوم الجمعة، بأن “العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والسودان تشهد تطورًا مستمرا على الرغم من التعقيدات السياسية التي تواجهها الدول الأفريقية”.

وأضاف: “روسيا تدعو إلى وقف العمليات القتالية في السودان والانتقال نحو التسوية السياسية”.

وقد انعقدت القمة الثالثة والمنتدى الاقتصادي والإنساني “روسيا-أفريقيا” في موسكو يومي 28 و29 أكتوبر/تشرين الأول، بهدف رئيسي وهو توسيع التعاون التجاري والاقتصادي، والعلمي والتقني، والإنساني، وتطوير التسويات بالعملات البديلة، وضمان السيادة التكنولوجية، والأمن الغذائي وأمن الطاقة.

ومن المخطط بناء على نتائج القمة اعتماد إعلان مشترك وخطة عمل جديدة للشراكة على المدى المتوسط، وتتولى مؤسسة “روسكونغرس” تشغيل هذه القمة والمنتدى الاقتصادي والإنساني.

وكالة سبوتنيك