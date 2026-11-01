رئيس مجلس السيادة يلتقي مدير جهاز المخابرات الغابوني

​التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، بمكتبه، السيد جيرارد اونجامبي اونقاي مدير جهاز المخابرات بدولة الغابون، والوفد المرافق له، بحضور مدير جهاز المخابرات العامة، الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

​واستعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطويرها في المجالات كافة، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

​كما تطرق اللقاء إلى مجالات التعاون الأمني المشترك، وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة التي تشهدها المنطقة وإحداث التنمية المستدامة.