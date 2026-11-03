شمال دارفور تحتسب العميد هارون مرسال “أبو تكة” قائد عمليات القوة المشتركة بمحور كردفان

احتسبت حكومة ولاية شمال دارفور ولجنة أمن الولاية عند الله تعالى، شهيد الوطن والواجب العميد هارون مرسال صديق هارون “أبو تكة” قائد عمليات القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح بمحور كردفان.

وارتقى الشهيد “أبو تكة” مقبلاً غير مدبر، مدافعاً عن الأرض والعرض خلال معركة بمنطقة أم شعيرة بمحور شمال كردفان.

ونعت حكومة الولاية في بيان صادر اليوم باسم والي الولاية الأستاذ الحافظ بخيت محمد، الشهيد البطل، مؤكدة أنه يُعد من من اوائل الذين لبو نداء الوطن في معركة الكرامة ، ومن فرسان الميدان الذين نذروا أرواحهم فداءً للوطن، حيث قاد وشارك في العديد من المعارك المصيرية وسطر سجلاً حافلاً بالبطولات والتضحية والفداء، وظل يتقدم الصفوف الأمامية ضارباً أروع الأمثلة في الشجاعة والصمود والإقدام.

وأكد البيان أن القوات المسلحة والقوة المشتركة والقوات المساندة ماضية بخطى ثابتة لتحرير وتطهير كامل تراب الوطن من دنس مليشيا آل دقلو الإرهابية، وأن دماء الشهداء ستظل نبراساً يضيء طريق النصر.

وتقدمت حكومة الولاية ولجنة أمنها بأصدق التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وأهله وذويه وزملائه في القوات المسلحة والقوة المشتركة والقوات المساندة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

وترحمت حكومة الولاية على أرواح شهداء الكرامة الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن، سائلة الله عاجل الشفاء للجرحى والمصابين، والعودة الآمنة للمفقودين إلى ذويهم.