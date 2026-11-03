الهلال الأحمر القطري يبحث شراكة استراتيجية لتوطين زراعة الكبد في السودان

بحث الهلال الأحمر القطري، عبر مكتبه في السودان، مع الجمعية السودانية لرعاية وتوطين زراعة الكبد، آفاق التعاون والشراكة لدعم مشروع توطين زراعة الكبد في السودان، وتعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية في تقديم الخدمات الطبية التخصصية المتقدمة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور صلاح دعاك، رئيس مكتب الهلال الأحمر القطري بالسودان، وفداً من الجمعية برئاسة الدكتور محمد الشريف الحسن، رئيس الجمعية، وعضوية السفير خالد أحمد محمد، نائب الرئيس، والأستاذ طه سر الله الشيخ، نائب الرئيس لشؤون الاستثمار، والدكتورة سالي محمد الفاتح، مدير الخدمات الطبية.

واستعرض الوفد مشروع توطين زراعة الكبد باعتباره أحد المشروعات الصحية القومية الاستراتيجية، إلى جانب مقترح لتنفيذ 100 عملية زراعة كبد، بالتعاون مع مؤسسات طبية متخصصة، بما يسهم في إنقاذ حياة المرضى، وتخفيف أعباء العلاج بالخارج، وتدريب وتأهيل الكوادر الطبية السودانية ونقل الخبرات والتقانات الحديثة.

وأكد الدكتور محمد الشريف الحسن أهمية بناء شراكات فاعلة لدعم هذا المشروع الوطني، معرباً عن تطلعه إلى تعاون مثمر مع الهلال الأحمر القطري يسهم في تطوير خدمات زراعة الكبد وتوسيع فرص حصول المرضى على العلاج داخل السودان.

من جانبه، أشاد الدكتور صلاح دعاك بالجهود التي تبذلها الجمعية لتوطين زراعة الكبد، مؤكداً أهمية الانتقال من التدخلات العلاجية المحدودة إلى بناء قدرات وطنية مستدامة في التخصصات الطبية الدقيقة، بما يعزز قدرة النظام الصحي السوداني على تقديم خدمات متقدمة للمواطنين.

وأوضح أن الهلال الأحمر القطري سيدرس المقترح المقدم وفق الإجراءات والآليات المعتمدة، مشيراً إلى أهمية تبني رؤية متكاملة تجمع بين تقديم الخدمات العلاجية، وتأهيل الكوادر الوطنية، والبحث العلمي، والتدريب، والقوافل الطبية التخصصية، والتوعية الصحية، ودعم النشر والإصدارات العلمية.