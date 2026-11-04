رئيس إشرافية أبيي: التقارب المجتمعي الضامن لاستقرار المنطقة

أكد اللواء الركن (م) الخير عبدالله إدريس أبو مريدات، رئيس لجنة الإشراف المشتركة على منطقة أبيي – جانب السودان، اهتمام الحكومة السودانية بانتهاج المسارات الدبلوماسية والاجتماعية والخدمية لتحقيق الاستقرار في منطقة أبيي بمختلف مكوناتها المجتمعية، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة أمام قوات الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا) للاضطلاع بدورها في حفظ السلام والاستقرار، مشدداً على أن التقارب المجتمعي بين مكونات المنطقة يمثل الضامن الأساسي لاستقرارها.

جاء ذلك لدى مخاطبته، الثلاثاء، بالخرطوم، اللقاء الجماهيري الكبير لأبناء دينكا نقوك، أحد المكونات الرئيسية لمجتمع أبيي، والذي خُصص لمناقشة التحديات المتعلقة باستخراج الرقم الوطني، ومعالجة قضايا الطلاب، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى التي تهم المجتمع.

وأشار أبو مريدات إلى أن الحضور الكبير يعكس اهتمام أبناء المنطقة بتوحيد الصفوف والعمل المشترك لمعالجة القضايا والتحديات، مؤكداً أن اللقاء يأتي في إطار توجهات الدولة الرامية إلى تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين.

وشهد اللقاء مشاركة عضو لجنة الإشراف المشتركة، ومدير إدارية أبيي، وممثلين عن إدارة الهوية والسجل المدني، الذين أكدوا التزامهم بالبدء في تسهيل إجراءات استخراج الرقم الوطني لأبناء مجتمع أبيي، والعمل على معالجة المعوقات التي تواجههم، بما يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي والاستقرار بالمنطقة.

وأشاد رئيس لجنة الإشراف بأهمية تعزيز التعايش والتجانس بين مكونات أبيي، مؤكداً أن اجتماعاً آخر لأبناء المنطقة سيُعقد خلال الأيام المقبلة لمواصلة التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد محمد عمر مصطفى الأنصاري، مفوض التعايش السلمي بمنطقة أبيي، أن اللقاء كان مثمراً ومتميزاً، مشيراً إلى أهمية معالجة قضية الرقم الوطني لأبناء دينكا نقوك باعتبارها من القضايا الأساسية التي تمس حياتهم اليومية.