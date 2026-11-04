سياسية
السودان يتولى منصب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ومدير الصندوق العربي للمعونة الإفريقية
أدى السفير بدر الدين علي الجعيفري القسم أمام معالي السفير نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمناسبة توليه منصب الأمين العام المساعد للجامعة العربية ومدير الصندوق العربي للمعونة الإفريقية.
يُعد السفير بدر الدين علي الجعيفري ثالث دبلوماسي سوداني يتولى هذا المنصب منذ تأسيس جامعة الدول العربية، في تأكيد لمكانة السودان ودوره الفاعل في العمل العربي المشترك، وإسهاماته الممتدة في دعم مسيرة الجامعة وتعزيز التعاون العربي الإفريقي.
تعكس هذه الخطوة الثقة في الكفاءات والخبرات الدبلوماسية السودانية، وما تمتلكه من خبرات مؤسسية وقدرة على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز دور الصندوق العربي للمعونة الإفريقية في دعم جهود التنمية والتعاون بين الدول العربية والإفريقية.
سونا