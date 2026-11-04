السودان يتولى منصب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ومدير الصندوق العربي للمعونة الإفريقية

أدى السفير بدر الدين علي الجعيفري القسم أمام معالي السفير نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمناسبة توليه منصب الأمين العام المساعد للجامعة العربية ومدير الصندوق العربي للمعونة الإفريقية.

يُعد السفير بدر الدين علي الجعيفري ثالث دبلوماسي سوداني يتولى هذا المنصب منذ تأسيس جامعة الدول العربية، في تأكيد لمكانة السودان ودوره الفاعل في العمل العربي المشترك، وإسهاماته الممتدة في دعم مسيرة الجامعة وتعزيز التعاون العربي الإفريقي.