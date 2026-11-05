وزير التربية السوداني يؤكد رعاية المتفوقين

أشاد وزير التعليم والتربية الوطنية، البروفيسور التهامي الزين حجر، بمقترح الاتحاد العام للطلاب السودانيين تكريم المائة الأوائل في امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2026، مؤكداً اهتمام الوزارة برعاية الموهبة والتميز الطلابي.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه الثلاثاء وفد الاتحاد العام للطلاب السودانيين، برئاسة الأستاذ عادل عركي، رئيس الاتحاد، حيث بحث اللقاء ترتيبات تكريم الطلاب المائة الأوائل، وقدم رئيس الاتحاد مقترحاً متكاملاً لبرنامج التكريم.

وثمن الوزير جهود الاتحاد ومساندته للوزارة في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية، بما في ذلك أعمال الكنترول والتصحيح، مشيراً إلى أن الاتحاد ظل سنداً للوزارة في إنجاز هذه المهام.