مؤتمر صحفي لسفارة السودان بلندن حول الاعتداءات الإثيوبية

عقدت سفارة السودان بلندن، الخميس، مؤتمرا صحفيا حول تصعيد الحكومة الإثيوبية لاعتداءتها على السودان كما تجسد مؤخرا في موجة الهجمات بالطائرات المسيرة إنطلاقا من الأراضي الإثيوبية.

واستعرض السفير بابكر الصديق محمد الأمين رئيس البعثة السياسة السلبية والعدائية للنظام الإثيوبي ضد السودان خلال هذه الحرب المفروضة عليه.

وذكر أن ذلك بدأ باتخاذ مواقف سياسية وتصريحات رسمية غير ودية من الحكومة الإثيوبية تجاه السودان، وعدم الالتزام بما تمليه القوانين والأعراف الدولية والعلاقات التاريخية بين الشعبين في معاملة اللاجئين السودانيين باثيوبيا، وتطور ذلك للمشاركة الفعلية في القتال إلى جانب المليشيا الإجرامية وشن هجمات إرهابية من أراضيها ضد أهداف مدنية في السودان.

وأوضح الدعم الذي قدمه السودان في مختلف المراحل لإثيوبيا خلال الأزمات والصراعات العديدة التي شهدتها منذ مشاركة قوة دفاع السودان في تحريرها من الاحتلال الفاشي، واستقبال ملايين اللاجئين الإثيوبيين بسبب المجاعات والحروب في بلادهم، حيث ظلوا يعاملون كمواطنين في السودان.

وقال إن السودان ظل يمارس ضبط النفس والصبر الاستراتيجي بأمل أن يسود صوت العقل والحكمة واحترام القانون الدولي وعلاقات الجوار في أديس أبابا، لكنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس.

ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم ضد هذا العدوان الذي يهدد منطقة القرن الأفريقي ويشجع مساعي تفكيك الدول الأفريقية.

وأجاب السفير على أسئلة الصحفيين حول مختلف أبعاد مشاركة إثيوبيا في الحرب على السودان.