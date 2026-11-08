سمنار يناقش أثر الانشقاقات في صفوف مليشيا الدعم السريع على سير معركة الكرامة

نظم مركز التمدة للخدمات الصحفية والإعلامية والتدريب بالتعاون مع وكالة السودان للأنباء ومركز الفضاء العالمي للثقافة والإعلام، السبت، بمركز الفضاء العالمي بأم درمان سمناراً بعنوان (أثر الانشقاقات في صفوف مليشيا الدعم السريع على سير معركة الكرامة)، برعاية والي ولاية جنوب دارفور الأستاذ بشير مرسال.

وأكد القيادي الأستاذ أحمد الصالح أحمد صلوحة أن مناهضة مشروع المليشيا المتمردة تتطلب تضافر كل الجهود، مشيراً إلى أنه ناهض المشروع منذ بدايته وتعرض لمضايقات وتهديدات دفعته لمغادرة ولاية غرب كردفان، وأنهم أول من أطلق شرارة المقاومة الشعبية لدحر المليشيا.

وقال صلوحة إن اتصالات جرت منذ بداية التمرد لتفكيك المليشيا من الداخل حتى تنهار تدريجياً، وهو ما يتحقق الآن بخروج قيادات بارزة منها وانضمامها للقوات المسلحة، لافتاً إلى أن ما ارتكبته المليشيا من تدمير ممنهج للبنية التحتية لم يشهده التاريخ في أي حرب.

وأضاف أن المليشيا الآن في أضعف حالاتها، ولم يعد لها سوى بث الشائعات عبر الإعلام لزعزعة الاستقرار، بينما تشهد هزائم في الميدان وانشقاقات كبيرة في صفوفها.

ووصف المنشق من صفوف المليشيا المقدم محمد الأزرق الفنجري في مداخلة هاتفية الأوضاع داخل المليشيا بالمنهارة والمتردية نتيجة سياسات تتسم بالقبيلة والعنصرية، مؤكداً أن شعاراتها في العدالة وحقوق الإنسان كانت مجرد شعارات جوفاء لا وجود لها في الواقع.

وأعلن الفنجري اعتذاره للشعب السوداني عن الفترة التي قضاها في صفوف المليشيا، مشيراً إلى أن المعاملة داخلها انتقائية وقبلية، وأنها لا تملك قرار الحرب والسلام بل تُوجَّه من دول إقليمية معروفة، مؤكداً استعداده للإدلاء بكل ما يعلمه وتمليك الرأي العام حقيقة المليشيا وداعميها.