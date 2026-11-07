كيان وحدة شعب النوبة يؤكد دعمه لحكومة جنوب كردفان ويدعو لوحدة الصف ونبذ خطاب الكراهية

أكد كيان وحدة شعب النوبة بولاية جنوب كردفان دعمه ومساندته لحكومة الولاية لتحقيق تطلعات المواطنين الذين عانوا من ويلات الحرب.

جاء ذلك في الاحتفال الذي نظمه الكيان اليوم على شرف تكريم الحكومة الجديدة برئاسة الوالي الفريق شرطة حقوقي محمد عبدالرحيم كافي ونائبه الأستاذ عبدالرحمن دلدوم شلو.

وقال الوالي إن حكومته جاءت لخدمة إنسان الولاية، داعياً الإدارة الأهلية لرتق النسيج الاجتماعي ونبذ الاصطفاف القبلي وخطاب الكراهية، ومؤكداً أن شعار الحكومة هو (أمن، سلام، محبة، المصالحة خيار الشعب)، وأن الولاية غنية بمواردها وتحتاج لتضافر الجهود ووحدة الصف لمواجهة العدو.

من جانبه، دعا نائب الوالي دلدوم شلو لوحدة الصف والتماسك المجتمعي ونبذ خطاب الكراهية، مؤكداً عزم القوات المسلحة على توسيع الدائرة الأمنية، وموجهاً الوزراء بتجويد الأداء وتقديم الخدمات، مشيراً إلى أن الحصار الممنهج من الحركة الشعبية جناح الحلو ومليشيا الدعم السريع تسبب في فقدان أطفال ونساء وعجزة دون علاج.

وأكد رئيس الكيان اللواء الركن كافي طيار البدين دعمه القوي للوالي، داعياً لوحدة الصف ونبذ الفتن ودعم الحكومة من كل شرائح المجتمع.

وقال الأمين العام للكيان الأستاذ الصاوي ياسين إن الكيان يقف مع الحكومة ويدعم السلام والخدمات وينبذ خطاب الكراهية بالوعي، مؤكداً أنه أسند القوات المسلحة بـ (12) ألف مقاتل في معركة الكرامة وسير قوافل إنسانية للخطوط الأمامية.