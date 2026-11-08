وفد لجنة المصالحات بالمجلس الأعلى للسلم الاجتماعي يلتقي زعماء الإدارات الأهلية بكسلا

بدأ وفد لجنة المصالحات الوطنية ورتق النسيج الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلم الاجتماعي، الذي يزور كسلا حالياً، لقاءاته مع زعامات الإدارات الأهلية والقيادات المجتمعية بالولاية للتبشير بميثاق التعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي ودعم السيادة الوطنية، والذي يستهدف توحيد الإرادة الوطنية، وتعزيز التماسك المجتمعي، وترسيخ ثقافة قبول الآخر، وتجاوز الخلافات بما يحفظ أمن واستقرار البلاد.

​وضم الوفد رئيس المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي الدكتور النور الشيخ النور، ورئيس لجنة المصالحات الوطنية السلطان سعد بحر الدين، سلطان عموم دار مساليت، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة من مشايخ الطرق الصوفية وقيادات الإدارات الأهلية والأكاديميين.

​واستهل الوفد جولته بزيارة نظارة الهدندوة بدارهم، حيث كان في استقباله الناظر محمد الأمين ترك، وعدد من عُمَد وقيادات النظارة.

​ورحب الناظر ترك بالميثاق، مؤكداً أن التعايش السلمي يمثل نهجاً أصيلاً لمكونات ولاية كسلا، وأن مجتمع الولاية بمختلف مكوناته ينحاز إلى السلم والاستقرار والتعايش المشترك.

​وأعلن دعمهم للميثاق ولكل الجهود الرامية إلى تعزيز السيادة الوطنية وتوحيد الصف الوطني، مشدداً على أهمية تشجيع جميع المكونات الاجتماعية على التمسك بقيم التعايش والتآخي.

​كما التقى الوفد نظارة البني عامر بدارهم، حيث رحب وكيل الناظر حامد أركا بالوفد، فيما أكد الناطق الرسمي باسم النظارة، العمدة خليل الشفا، توافقهم مع أهداف ميثاق التعايش السلمي، معلناً دعمهم الكامل لجهود لجنة المصالحات الوطنية في رتق النسيج الاجتماعي وتعزيز الروابط بين مكونات الولاية.

​وزار الوفد نظارة الحلنقة، وكان في استقباله الناظر علي عبد القادر شكيلاي، بحضور عدد من قيادات وأبناء الحلنقة في مختلف المجالات.

​وأكد الناظر شكيلاي مباركتهم للميثاق ووقوفهم إلى جانب الجهود الرامية إلى ترسيخ التعايش السلمي، مشيراً إلى أن مجتمع الحلنقة مجتمع مسالم تربطه علاقات تاريخية واجتماعية بمختلف مكونات ولاية كسلا، ويحرص على استمرار التعايش والتعاون في أجواء من المحبة والاستقرار.

​وشملت الجولة كذلك زيارة كيان النوبة بدارهم، حيث استقبل الوفد رئيس الكيان الهنيدي عبيد، بحضور عدد من العُمد والقيادات النوبية.

​وأكدت قيادات الكيان موافقتهم على التوقيع على ميثاق التعايش السلمي، وطي صفحة الخلافات، والعمل على تعزيز التفاهم والتواصل بين المكونات الاجتماعية، دعماً للاستقرار ورتقاً للنسيج الاجتماعي بالولاية.

​واختتم الوفد لقاءاته بزيارة كيان الشمال بقيادة مراد كمبال، وبمشاركة عدد من قيادات الكيان، الذين أعلنوا تأييدهم ومساندتهم لميثاق التعايش السلمي لمكونات ولاية كسلا، مؤكدين استعدادهم لبذل كل الجهود الممكنة لإنجاح أهدافه، وتعزيز وحدة الصف المجتمعي، وترسيخ قيم التآخي والتعاون بين مختلف المكونات.

​وأكد رئيس المجلس أن هذه اللقاءات وما صاحبها من ترحيب وتأييد واسع من زعامات الإدارات الأهلية والكيانات المجتمعية، تؤكد أهمية الدور الذي تضطلع به المكونات الاجتماعية في حماية السلم الأهلي وصون وحدة المجتمع. ​وقال إن الميثاق يمثل أرضية جامعة لتوحيد الجهود وتجاوز المرارات والخلافات، والانتقال نحو مرحلة جديدة قوامها الثقة المتبادلة والتعايش والتضامن الوطني.