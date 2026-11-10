السودان والسعودية توقعان اتفاقية ترتيبات حج 1448هـ بجدة

تم اليوم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض الحج في نسخته السادسة، التوقيع على اتفاقية ترتيبات حج العام 1448هـ بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان.

ووقّع عن الجانب السعودي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، فيما وقّع عن الجانب السوداني الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والاقتصاد الوطني، بحضور الدكتور حيدر محمد زين، الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة، والأستاذ حسين الصادق، الملحق الإداري لمكتب شؤون حج السودان بالمملكة.

واشتملت الاتفاقية على زيادة عدد حجاج السودان، وتمديد فترة فتح المسار، إلى جانب زيادة عدد المنظمين.

وقال الدكتور جبريل إبراهيم، في تصريح لـ(سونا)، إن السودان حرص على المشاركة في مؤتمر الحج لهذا العام بجدة، وشارك في مختلف فعالياته وأنشطته، مشيرًا إلى أن التوقيع على الاتفاقية يأتي في إطار الاستعداد المبكر لموسم حج 1448هـ.

وأضاف أن الوفد السوداني اجتمع بوزير الحج والعمرة السعودي، ونقل عبره تحايا أهل السودان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، معربًا عن شكر السودان للمملكة العربية السعودية على دعمها المستمر والجهود الكبيرة التي تبذلها تجاه المواطن السوداني.

وأوضح أنه بحث مع وزير الحج والعمرة تسريع إجراءات الحج حتى تبدأ في أقرب فرصة ممكنة، مشيدًا بجهود المملكة في إنجاح مواسم الحج والتسهيلات التي تقدمها لضيوف الرحمن، والتطور المستمر في الخدمات المقدمة للحجاج.

وأعرب عن أمله في أن يحظى حجاج السودان هذا العام بمزيد من الرعاية والاهتمام.

من جانبه، أكد الدكتور حيدر محمد زين، الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة، في تصريح لـ(سونا)، أن التوقيع على الاتفاقية حقق نجاحًا ملحوظًا، مبينًا أن المباحثات بين الجانبين تناولت زيادة عدد المنظمين للوكالات، وتحسين وتنظيم أعمال المخيمات بما يوفر بيئة ملائمة تليق بحجاج السودان.

وأشار إلى أن وزير الحج والعمرة السعودي شدد على أهمية أن تكون المخيمات قريبة من بعضها، بما يسهم في تسهيل حركة الحجاج وتقديم الخدمات لهم.