والي كسلا يبحث اقامة محرقة للنفايات الطبية

بحث والي ولاية كسلا المكلف اللواء الركن معاش الصادق محمد الأزرق لدى لقائه وفد منظمة الخلد الوطنية بحضور وزير الصحة والمدير التنفيذي لمحلية كسلا وعدد من الجهات ذات الصلة بحث إمكانية اقامة محرقة للنفايات الطبية والاستخدامات الصحية بالمرافق الصحية بمبادرة من المنظمة.

وامن الوالي على أهمية المحرقة للنفايات الطبية في تجنب الكثير من الآثار السالبة للنفايات الطبية على الصحة العامة مشيدا بالمبادرة التي تخدم القطاع الصحي بالتخلص الآمن من النفايات الطبية.