مدني .. تنسيق مشترك ودعوة مفتوحة من منظمات التعليم لإنجاح مهرجان العودة الآمنة للمدارس

عقدت المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال التعليم اجتماعاً تنسيقياً موسعاً برئاسة دكتورة مناهل الأمين، وبحضور الأستاذ مرتضى خلف الله، مدير إدارة النشاط الطلابي بولاية الجزيرة، والدكتورة وئام بابكر، نائب مدير النشاط الطلابي.

​وخصص الاجتماع للإعداد والترتيب لمهرجان العودة الآمنة للمدارس المرتقب إقامته بقصر الثقافة بودمدني، بمشاركة ممثلي منظمة (سوا سودان)، ومنظمة (ريرة)، والدكتور إبراهيم آدم، مسؤول التعليم بمنظمة اليونيسف.

​وتناول الاجتماع الإعداد للفعاليات والبرامج المصاحبة للمهرجان، وكيفية توزيع الأدوار والفقرات مع إتاحة الفرصة كاملة للمنظمات المشاركة لعرض أنشطتها ومبادراتها الداعمة للطلاب والعملية التعليمية.