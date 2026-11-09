رئيس مجلس السيادة يبعث برقية تعزية ومواساة للرئيس المصري في ضحايا حادث تصادم قطارين

بعث السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم برقية تعزية ومواساة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ضحايا حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة والذي راح ضحيته عدد من المواطنين المصريين.

وأعرب البرهان في برقيته عن عميق أسفه للحادث وما أسفر عنه من ضحايا ومصابين، وعبر سيادته عن مواساته لأسر الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.