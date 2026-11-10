حكومة النيل الأبيض تؤكد دعمها لصندوق رعاية الطلاب وإسناد مؤسسات التعليم العالي

أكد أمين عام حكومة ولاية النيل الأبيض، البروفيسور صلاح محمد إبراهيم، دعم حكومة الولاية لبرامج وأنشطة الصندوق القومي لرعاية الطلاب، وإسناد جهوده لاستكمال تهيئة الداخليات والمجمعات السكنية لاستقبال الطلاب.

جاء ذلك خلال لقائه بأمانة الحكومة بربك، الاثنين، أمين الصندوق رعاية الطلاب بالولاية الدكتور محمد المصطفى هاشم.

وبحث اللقاء ترتيبات استقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي بعدد من الجامعات، خاصة جامعة بخت الرضا بالإضافة لاحتياجات الصندوق المتعلقة بالبيئة السكنية والبنية التحتية ووسائل الحركة.

وأكد أمين عام الحكومة أهمية تضافر الجهود الولائية والاتحادية والمحلية لدعم الصندوق وتحقيق الاستقرار السكني للطلاب.