أمين عام حكومة الشمالية يتفقد مطار دنقلا ويؤكد جاهزيته لاستئناف الرحلات الدولية

وقف أمين عام حكومة الولاية الشمالية، الأستاذ محجوب محمد سيد أحمد، يرافقه مدير عام وزارة المالية الوزير المكلف الأستاذ أمير حسن البشير، ومدير عام وزارة الصحة بالولاية الدكتور ساتي حسن ساتي، وممثلون لإدارتي الجمارك والجوازات، اليوم على الترتيبات والاستعدادات الجارية بمطار دنقلا الدولي لاستئناف الرحلات الدولية، والوقوف على مدى جاهزيته لاستقبال ومغادرة الطائرات.

وشملت الزيارة جولة ميدانية بصالتي الوصول والمغادرة، ومكاتب الجوازات والجمارك، ومواقع استلام وتسليم الأمتعة، وأجهزة تفتيش الحقائب، إلى جانب صالة السلامة، وذلك للوقوف على اكتمال المتطلبات الفنية والإدارية والتشغيلية اللازمة لتسيير الرحلات الدولية.

وأوضح مدير مطار دنقلا، السيد محمد صالح حسن، أن إدارة المطار أكملت الترتيبات والنواقص المتعلقة بمتطلبات تشغيل الرحلات الدولية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بما فيها إدارتي الجمارك والجوازات والجهات الصحية، مؤكدًا جاهزية المطار لاستقبال ومغادرة الرحلات الدولية.

وأشار إلى أن المرحلة المتبقية تتمثل في استكمال بعض الإجراءات الروتينية والتصديقات بين شركة مطارات السودان وسلطة الطيران المدني، تمهيدًا لبدء تشغيل الرحلات الدولية، معربًا عن شكره وتقديره لحكومة الولاية الشمالية لاهتمامها ومتابعتها المستمرة لملف المطار.

من جانبه، أكد مدير محطة بدر للطيران بدنقلا، الأستاذ أحمد علي حمزة، أن زيارة حكومة الولاية تأتي في إطار الوقوف ميدانيًا على جاهزية المطار، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل بالتنسيق مع إدارة المطار وحكومة الولاية الشمالية لتسهيل استئناف الرحلات الدولية وتذليل العقبات، بما يسهم في تسهيل حركة سفر المواطنين، وفتح آفاق أوسع للاستثمار الخارجي، وخدمة قضايا الولاية.