مناوي يعزي في رحيل مولانا محمد عثمان الميرغني

نعى حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، مولانا السيد محمد عثمان الميرغني، الذي انتقل إلى جوار ربه الجمعة بالقاهرة.

وقال مناوي في منشور عبر صفحته على فيسبوك: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، نعزي الشعب السوداني والأشقاء في الحزب الاتحادي الديمقراطي في رحيل مولانا السيد محمد عثمان الميرغني، أحد الرموز الوطنية والسياسية البارزة في السودان، الذي ترك بصمات راسخة في مسيرة الحياة الوطنية والسياسية”.