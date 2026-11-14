مناوي يعزي في رحيل مولانا محمد عثمان الميرغني

نعى حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، مولانا السيد محمد عثمان الميرغني، الذي انتقل إلى جوار ربه الجمعة بالقاهرة.
وقال مناوي في منشور عبر صفحته على فيسبوك: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، نعزي الشعب السوداني والأشقاء في الحزب الاتحادي الديمقراطي في رحيل مولانا السيد محمد عثمان الميرغني، أحد الرموز الوطنية والسياسية البارزة في السودان، الذي ترك بصمات راسخة في مسيرة الحياة الوطنية والسياسية”.
وأضاف أن رحيله يمثل فقداً كبيراً للسودان ولأهله، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجزيه خير الجزاء عما قدمه لوطنه وشعبه.
وتقدم مناوي بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرته الكريمة وقيادات وجماهير الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، ولكل محبيه ومريديه، سائلاً الله أن يلهمهم الصبر وحسن العزاء.
“إنا لله وإنا إليه راجعون”
سونا