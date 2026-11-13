وفاة السيد محمد عثمان الميرغني زعيم الطريقة الختمية

أفادت مصادر متداولة بوفاة رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ومرشد الطريقة الختمية في السودان، السيد محمد عثمان الميرغني، دون صدور بيان رسمي من الحزب أو أسرته حتى الآن لتأكيد النبأ أو توضيح تفاصيله.

الميرغني: الحوار السوداني مسؤولية وطنية.. وندعو لتسريع خطواته

ويُعد محمد عثمان الميرغني من أبرز الشخصيات السياسية والدينية في تاريخ السودان الحديث، حيث تولى زعامة الطريقة الختمية خلفاً لوالده السيد علي الميرغني، وقاد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل لعقود طويلة، مشاركاً في مختلف المحطات السياسية والتحولات الوطنية التي شهدتها البلاد منذ الاستقلال وحتى الفترات الانتقالية المتعاقبة.

مسيرة سياسية ودينية بارزة

لعب الميرغني دوراً محورياً في المشهد السياسي السوداني من خلال قيادته للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، الذي يمثل إحدى أكبر القوى السياسية التقليدية في السودان، كما ارتبط اسمه بمبادرات السلام والوفاق الوطني، وفي مقدمتها اتفاقية السلام السودانية الموقعة في نوفمبر 1988 بأديس أبابا.

وعلى الصعيد الديني والاجتماعي، مثّل الميرغني المرجعية العليا للطريقة الختمية، التي تحظى بانتشار واسع في مختلف ولايات السودان، لا سيما في مناطق شرق السودان وشماله والوسط، مما منحه ثقلاً اجتماعياً وسياسياً ممتداً عبر أجيال متعاقبة.

وتترقب الأوساط السياسية والشعبية في السودان صدور توضيح رسمي من قيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أو من أسرة آل الميرغني للوقوف على حقيقة الأنباء المتداولة ومراسم التشييع والعزاء حال تأكيدها.