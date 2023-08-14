الصحة الإتحادية تتعاون مع شركة تاركو للطيران لنقل المساعدات الطبية





أكد وزير الصحة الإتحادي د. هيثم محمد إبراهيم، على تعاون وزارة الصحة الإتحادية مع شركة تاركو للطيران في تسهيل إجراءات إيصال المنح والمساعدات الطبية القادمة للبلاد .

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي إنعقد صباح اليوم بمكتبه بالحجر الصحي القومي ببورتسودان بحضور أعضاء اللجنة الصحية اللوجستية .

وقال الوزير ، نشجع اي تعاون يسهم في تقديم الخدمة للمواطنين ، مشيرا الى أن هناك كثير من الجهات تدعم الصحة وتقدم المساعدات الطبية ولكن تواجهنا مشكلة الترحيل من الدولة إلى السودان ،لافتا إلى دور الشركة الكبير في المسؤولية المجتمعية، موضحا أن الصحة جزء من اللجنة العليا للمساعدات الإنسانية، ويمكنها عكس مبادرة الشركة في اللجنة العليا .

وأعرب عن، امتنان وزارته لشركة تاركو للطيران والتعاون لتوحيد الجهود من أجل إيصال المساعدات والأدوية المنقذة للحياة، مثمنا دور الشركة في توفير متطلبات سلسلة التبريد ،شاكرا الشركة ومرحبا بمزيد من التعاون .

من جانبه أكد ممثل شركة تاركو أ. عبدالكريم محمد فرح ، إلتزام شركة تاركو للطيران بمساعدة وزارة الصحة الإتحادية في مهمتها التاريخية المتمثلة في إيصال الإمداد الدوائي للمستفيدين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ، ملتزما بالمساهمة والمشاركة في عملية النقل من الدول المانحة.

وأشار إلى أن المبادرة، تقوم بالإتفاق مع الصحة على دعم وترتيب أولويات المساهمة في تقديم المساعدة في نقل الأدوية الأساسية والأجهزة الطبية وغيرها من الإمدادات الحيوية للاستجابة للحوجة،بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لشحن هذه الإمدادات المنقذة للحياة،مؤكدا إتخاذ تدابير مثل التحكم في درجة الحرارة والأمن، مع إضافة سعة الشحن أثناء السفر إذا اقتضت الضرورة، مشيرا إلى أن الشركة وفرت الكثير من المعدات الحديثة بمطار بورتسودان تطويرا للخدمة ، مبينا بداية العمل في إنشاء مخزن بمطار بورتسودان بمواصفات عالية بسعة تخزينة جيدة وتوفير ثلاجات مبردة تحسبا للأدوية والأمصال ، مؤكدا على وجود شراكات مع المنظمات ، ساعيا إلى خلق شراكة ذكية مع وزارة الصحة الإتحادية.

وكاله سونا