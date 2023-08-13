معدلات الأمطار بشمال كردفان تسهم فى تأسيس الموسم الزراعي





أكد المهندس إبراهيم حامد محمد، الوزير المكلف لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية شمال كردفان أن معدلات الأمطار التي هطلت فى بداية شهر أغسطس من العام الحالي ستسهم كثيراً فى تأسيس العمليات الزراعية للموسم الزراعى الحالي. وأضاف فى تصريح له أن وزارته قامت بالترتيبات الفنية واللوجستية لهذا الموسم رغم الظروف الاستثنائية بالولاية وقال إن لجنة إنجاح الموسم الزراعي تقوم بجهود مقدرة فى متابعة سير الموسم الزراعي مشيراً إلى أنه تم رفع المطلوبات المتعلقة بالموسم إلى وزارة الزراعة الاتحادية مبيناً أن منظمة الاغذية والزراعة العالمية قدمت دعم للولاية ممثل فى تقاوى ذرة أرفع قدمك بجانب جهود الوزارة فى توفير التقاوي للمزراعين. وكشف الوزير عن جهود المزارعين فى توفير التقاوي لبعض المحاصيل والتمويل عبر الجهد الشعبي وقال تم زراعة (5) ألف فدان بمشروع السميح الزراعي بالذرة، وأشاد بالجهود المقدرة لمنظمة الزراعة والأغذية العالمية فى دعمها لهذا الموسم بالولاية.

وكاله سونا