مكافحة المخدرات بالقضارف تضبط شبكة تعمل فى تهريب الشاشمندى





تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالولاية مساء أمس من ضبط شبكة تعمل فى تهريب الشاشمندى مكونة من 3 اشخاص وبحوزتهم 13 جوال بمحلية الفشقة، ووقف الفريق شرطة محمد ابراهيم عوض الله مساعد المدير العام للشرطة ممثل وزير الداخلية المكلف ووالى القضارف المكلف الأستاذ محمد عبدالرحمن محجوب ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومدير شرطة الولاية وقفوا بساحة مبانى الادارة على الضبطية.

وأشاد الوالى بجهود افراد مكافحة المخدرات فى انجاز الضبطية داعياً للمزيد من الإنجازات لتأمين الولاية والبلاد من خطر المخدرات معلناً عن تحفيز كبير للقوة التى تمكنت من ضبطها.

من جانبه جدد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عزم الإدارة على مضاعفة الجهود من أجل القضاء على جريمة تهريب المخدرات بالبلاد باعتبارها من أكبر الجرائم العابرة للحدود ولتأثيرها السلبى على سلامة المجتمع خاصة الفئات الشبابية التى يعول عليها فى دفع عجلة الاقتصاد والانتاج بالبلاد.

وكاله سونا