قدّم السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم واجب العزاء لأسرة الشهيد المقدم أسامة الصادق عبدالوكيل، وذلك بمنطقة المحس كترانج، بحضور جمع غفير من المواطنين وذوي الشهيد.

وابتهل سيادته إلى المولى عز وجل أن يتقبّل الشهيد المقدم أسامة وكافة شهداء حرب الكرامة، الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن السودان، وصوناً لسيادته، وضماناً لعيش الشعب السوداني في حرية وأمن وأمان.

وأكد رئيس مجلس السيادة أن دماء الشهداء تُمثّل أمانةً ودَيناً في أعناق القوات المسلحة والشعب السوداني، مشدداً على أن استشهاد الأبطال يزيد القوات المسلحة عزيمةً وإصراراً على مواصلة المسيرة واستكمال الرسالة التي ضحّوا بأرواحهم من أجلها.

وجدّد سيادته التزام الدولة برعاية أسر الشهداء، والوقوف إلى جانبهم، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المستحقة لهم، وفاءً لتضحيات أبنائهم.

وفي رسائل حاسمة، قال القائد العام للقوات المسلحة إن المليشيا المتمردة وأعوانها لا مكان لهم في مستقبل الدولة السودانية، مؤكداً عدم التراجع أو المهادنة، وأن الخيار المتاح أمام المتمردين ينحصر في إلقاء السلاح والاستسلام، أو مواجهة الحسم العسكري الكامل.