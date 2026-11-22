إلتقت عضو مجلس السيادة الانتقالي د. نوارة أبو محمد محمد طاهر بمقر إقامتها مساء الأحد والي ولاية نهر النيل محمد البدوي عبد الماجد.

واطّلعت سيادتها على مجمل الأوضاع بالولاية و الأمنية بوجه خاص فضلاً عن سير تنفيذ مشروعات التنمية والخدمات .

و أشادت سيادتها بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة الولاية لتوفير الخدمات والسلع الضرورية بما يكفل الحياة الكريمة للمواطنين ويحقق الاستقرار والتنمية .

​من جانبه أثنى والي نهر النيل على الإهتمام الكبير الذي توليه عضو مجلس السيادة وحرصها على متابعة قضايا الولاية مؤكداً استعداد حكومته لتسخير كافة الإمكانات بما يخدم مصلحة إنسان الولاية ويدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.

سونا