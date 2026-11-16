شارك معالي رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس اليوم في مراسم تشييع جثمان فقيد البلاد الراحل مولانا السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ومرشد الطريقة الختمية وذلك وسط حضور رسمي وشعبي غفير تقدمته قيادات الدولة والرموز الوطنية والدينية والسياسية.

​وأكد رئيس الوزراء خلال مشاركته في مراسم التشييع أن البلاد فقدت برحيل مولانا الميرغني قامة وطنية ودينية كرّست حياتها من أجل ترسيخ قيم الحرية والتسامح، والذود عن قضايا الأمة السودانية ووحدتها واستقرارها.

​وتقدم البروفيسور كامل إدريس بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد مولانا الميرغني، ولقواعد الطريقة الختمية، ولكافة جموع الشعب السوداني، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء، وأن يلهم الجميع الصبر وحسن العزاء.