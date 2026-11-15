السفارة السودانية بروسيا تكرم الذين أسهموا في إنجاح زيارة البرهان خلال القمة الروسية الافريقية

أقامت السفارة السودانية بروسيا الاتحادية، السبت، حفل تكريم للذين اسهموا في انجاح زيارة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لموسكو للمشاركة في القمة الروسية الافريقية، التي انعقدت خلال الفترة من 28 – 29 اكتوبر الماضي. حضر الفعالية ممثلين من وزارة الخارجية والجامعة الحكومية الروسية للعلوم الانسانية، والجالية والطلاب السوانيين.

قدم السفير محمد الغزالي سراج، سفير السودان لدى روسيا الاتحادية كلمة شكر فيها الحكومة الروسية علي الدعوة المقدمة لرئيس مجلس السيادة للمشاركة في فعاليات القمة وللجامعة الحكومية الروسية للعلوم الانسانية علي البرنامج الثقافي ومنح الدكتوراة الفخرية.

عبر السيد السفير في كلمته عن امتنان الحكومة والشعب السوداني لكرم الضيافة والاستقبال والبرامج التي اقيمت للسيد الرئيس ووفده المرافق، موضحاً انها تعكس عمق الروابط التي تجمع بين البلدين، كما وثمن المواقف الروسية الداعمة لسيادة السودان ووحدة اراضيه وشرعية مؤسساته منذ اندلاع الحرب في العام 2023 مؤكدا ان روسيا كانت دائماً سباقة في هذا الصدد.

واضاف السيد السفير ان المرحلة القادمة ستشهد تطوراً للعلاقات الثنائية بشكل وصيغة جديدة تجعلها انموذجاً ومثالاً يحتذى في المنطقتين العربية والافريقية.

قدم السفير الحارث ادريس الحارث، مندوب السودان الدائم لدى الامم المتحدة، كلمة اشار فيها الي الدعم الروسي المتواصل والمتسق للسودان في المحافل الدولية الذي مثل سنداً وظهيراً للسودان ضد المؤامرات التي تحاك ضده، خاصة في مجلس الامن الدولي، مؤكداً انه ساعد في الحفاظ علي وحدة وسلامة اراضي السودان في ظل نظام دولي لم تعدد تحكمه الاسس الهادية لميثاق الامم المتحدة في السيادة المتساوية وعدم التدخل في الشئون الداخلية والتي تسعى روسيا لاستعادتها كاسس عادلة للعلاقات بين الدول في ظل نظام دولي متعدد الاقطاب.