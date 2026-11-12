سياسية
القضارف تبحث مع وفد منظمة كير العالمية الخطة الاستراتيجية لمشروع سيفر سودان للعام 2027
التقت الأستاذة آسيا عبد الرحمن حسين المدير العام لوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف بمكتبها اليوم وفد منظمة كير العالمية برئاسة السيد الشن كافلات مدير مشروع (SAFER Sudan) “سيفر سودان” بالسودان بحضور فريق التنفيذ برئاسة الأستاذ عبد القادر محمد عثمان ومدير المشروع بالقضارف الأستاذ عبد العزيز فرح بريمة.
وبحث اللقاء الخطة الاستراتيجية للمشروع للعام 2027م في مرحلتها الثانية إلى جانب تقييم الأداء خلال العام الأول والوقوف على مستوى تنفيذ الأنشطة وأبرز التحديات والمعوقات التي واجهت سير العمل فضلاً عن مناقشة المعالجات اللازمة لتحسين الأداء وتعزيز كفاءة التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض الاجتماع الترتيبات الخاصة بإنشاء مساحات صديقة في المناطق المستضيفة للنازحين وآليات تقديم الدعم للمجتمعات المستضيفة بما يسهم في سد الفجوات الإنسانية والاجتماعية وتعزيز خدمات الحماية للفئات المستهدفة.
وأكد الجانبان أهمية إحكام التنسيق وتكامل الأدوار بين الوزارة ومنظمة كير العالمية وتوجيه البرامج وفقا للاحتياجات الفعلية للنازحين والمجتمعات المستضيفة بما يعزز الاستجابة الإنسانية ويدعم جهود الولاية في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
سونا