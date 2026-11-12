القضارف تبحث مع وفد منظمة كير العالمية الخطة الاستراتيجية لمشروع سيفر سودان للعام 2027

​وبحث اللقاء الخطة الاستراتيجية للمشروع للعام 2027م في مرحلتها الثانية إلى جانب تقييم الأداء خلال العام الأول والوقوف على مستوى تنفيذ الأنشطة وأبرز التحديات والمعوقات التي واجهت سير العمل فضلاً عن مناقشة المعالجات اللازمة لتحسين الأداء وتعزيز كفاءة التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.